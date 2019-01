Wall Street scivola con warning Caterpillar e cautela per Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, risentendo dele della prudenza espressa dagli operatori in una settimana dominata dallae daisul commercio. Frattanto, il dato sull'indice CFNAI ha offerto un segnale positivo A New York, ilè in calo (-1,33%) e si attesta su 24.408,94 punti; perde terreno lo, che retrocede a 2.636,23 punti, ritracciando dell'1,07%. In forte calo il(-1,74%), come l'S&P 100 (-1,2%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,80%),(-1,58%) e(-1,26%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,83%.In apnea, che arretra del 2,22%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,02%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,99%.(+1,47%),(+1,00%),(+0,74%) e(+0,73%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -17,34%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,77%.Affonda, con un ribasso del 2,93%.Crolla, con una flessione del 2,75%..