Condotte, Passera: "Forte interesse in cordata da parte di Illimity"

(Teleborsa) -a prendere parte,, a un' operazione di risanamento di Condotte. Dopo le indiscrezioni stampa su un interesse congiunto dinel salvataggio del gruppo di costruzioni in amministrazione straordinaria, la conferma arriva dall'Ad di Illimity ed ex ministro,E' un settore di grandissima importanza per l'Italia ed è in grandissima difficoltà" ha affermato Passera. "Condotte, o per meglio dire una parte di Condotte, può essere un pezzo da risanare, rilanciare e utilizzare anche per idee di consolidamento del settore. Quindi noi, che facciamo la banca del credito difficile, non potevamo non esserci", ha spiegato l'Ad di Illimity a margine della presentazione del Lab Real Estate di Sda Bocconi e Assoimmobiliare.Per quanto riguarda "passi ufficiali", tuttavia, Passera rimane sul vago.ha affermato l'Ad senza parlare, per il momento, di "offerta".Condotte è la terza maggiore impresa di costruzioni in Italia, opera nel settore edile e impiega oltre 1.000 dipendenti. In difficoltà finanziarie a causa della crisi globale del 2008-2015, è stata dichiarata insolvente dal tribunale.