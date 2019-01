Forex, mercato ingessato guarda a Fed e dazi

(Teleborsa) - Continua il clima di attesa sul mercato dei cambi con l'attenzione degli investitori rivolta alla. Il meeting della banca centrale americana parte oggi 29 Gennaio, per terminare domani 30 Gennaio.Il board dovrebbe confermare l'attuale costo del denaro visto il peggioramento dello scenario economico a livello globale. Gli addetti ai lavori attendono con ansia il discorso che terrà ile, in particolare, un aggiornamento sulleUn'altra vicenda sotto i riflettori degli operatori è ilmentre rischiano di complicarsi le relazioni fra USA e Cina proprio nella settimana della visita della delegazione cinese a Washington. La Cina ha fatto di nuovo ricorso al WTO , l'Organizzazione mondiale del commercio,imposti progressivamente a partire dall'aprile 2018 dagli Stati Uniti sui prodotti cinesi d'importazione.Sul mercato Forex, il cross eur/usd vale 1,1431 dollari. Prima area di resistenza vista a 1,1448. Un peggioramento del cambio potrebbe aprire all'area di supporto stimata a 1,1416 dollari.Sul fronte euro, il, durante un'audizione al Parlamento europeo ha detto che l'Eurotower è pronto a usare tutti gli strumenti a disposizione , inclusi quelli terminati come gli acquisti netti del Quantitative easing , in caso di forte frenata dell'economia.