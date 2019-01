In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -dopo una partenza all'insegna della cautela. Sulla stessa scia rialzista si posiziona anche ildi Piazza Affari.L'attenzione degli investitori resta concentrata su più appuntamenti: la Brexit che oggi torna in Parlamento con la premier britannica Theresa May, che rischia di perdere il timone delle trattative sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. Le difficiliche, nel frattempo, hanno subito un contraccolpo dopo le accuse rivolte dalla giustizia americana al gigante tech cinese Huawei.Sul mercato Forex, l'è stabile a 1,143 complice un clima di cautela . Sempre oggi inizia lache terminerà domani con l'annuncio sui tassi di interesse negli USA. L'attenzione degli addetti ai lavori è rivolta anche alla: con in agenda i conti delle quattro big tech americane:L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,77%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +246 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,66%.cauta segna un +0,23%. Sostenuta, invece,, che mostra un guadagno dell'1,45%. Buoni spunti anche su, +0,78%., con il, che avanza a 19.691 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,11%),(+1,32%) e(+1,21%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,04%) e(-0,43%).di Piazza Affari, exploit di(+4,56%) che prosegue la scia rialzista della vigilia anche grazie ad un upgrade . Su di giri(+2,3%). Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,97%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,15% su prese di profitto dopo la recente corsa.Giù le banche con, che scende dell'1,51%. Calo deciso per, che segna un -1,12%. Sotto pressione, -0,91%, alle prese con lo smaltimento di 3 miliardi di NPL Al Top tra le azioni italiane a(+4,47%),(+2,41%),(+2,29%) e(+2,23%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -2,80%.