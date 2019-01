Inail, il 2018 annus horribilis per infortuni, morti e malattie professionali

(Teleborsa) -con un'inversione di tendenza del trend decrescente registrato negli ultimi anni nel nostro Paese. A dirlo è l'ultimo rapporto dell', che ha pubblicato i dati provvisori relativi allo scorso anno.A livello nazionale lesul lavoro presentate all'Istituto sono state),delle quali con. In aumento anche ledenunciate, che sono statelivello nazionale si evidenzia un incremento sia dei, sia di quelli, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare unIl numero degli infortuni sul lavoro denunciati è aumentato dell'1% nella gestionee dell'1,4% nel(tre quarti dei quali riguardano studenti delle scuole pubbliche statali).Aumentano le denunce di infortunio nel(+1,1%), nel(+2,2%) e al(+0,8%).L'incremento riguarda prevalentemente ed i(+9,3% a fronte di un +1,2% dei lavoratori comunitari) mentre le denunce di infortunio dei, che rappresentano circa l'84% del totale, sonoLe denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto nel 2018 sono state, 104 in più rispetto alle 1.029 denunciate tra gennaio e dicembre del 2017, delle quali 786 (+5,4%) casi in occasione di lavoro e 258 (+ 22,6%) occorsi in itinere.A incidere su questo dato è stato, anche, l'alto numero di(37 delle 82 del 2018 contro le 42 dell'intero 2017) dovuto, in particolare, alcon 15 denunce di casi mortali sul lavoro, e ai, a Lesina e Foggia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti.Nel 2018 sono tornate ad aumentare anche leprotocollate dall'Inail con unpari a 1.456 casi in più rispetto all'anno precedente. L’incremento percentuale maggiore è quello delInle denunce di malattia professionale sono, mentre nel Conto Stato il numero delle patologie denunciate è diminuito del 5,1%.L’analisi territoriale evidenzia(+1.341), dove si concentra oltre un terzo del totale dei casi protocollati dall’Istituto,dove le tecnopatie denunciate sono quasi un quarto del totale,denunciati all'Inail è rappresentato da: patologie dele del tessuto connettivo (36.637 casi); patologie del(6.681, con una prevalenza della sindrome del tunnel carpale) e(4.574); patologie del(2.613) e dai(2.461).