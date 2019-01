Philips, utili giù ma ricavi sopra attese. Buyback da 1,5 miliardi

Philips

(Teleborsa) - Utili trimestrali in calo per il gruppo olandeseche tuttavia batte le attese con i dati sui ricavi. Il big dell'elettronica ha chiuso il quarto trimestre del 2018 con utili pari a 673 milioni di euro (-22%) contro gli 860 milioni dello stesso periodo nel 2017.L'ebita rettificato si è attestato a 971 milioni dagli 884 di un anno fa contro i 957 milioni indicati dal consensus.di euro oltre i 5,3 miliardi di un anno fa, mostrando unasuperiore al +4,1% stimato dagli analisti che si attendevano un fatturato di 5,53 miliardi.Philips ha fatto sapere che lancerà undi euro e che intende proporre di, ovvero a 0,85 euro per azione., gli utilia 1,09 miliardi, quotata in Borsa. Il fatturato è comunque salito dell'1,92% a 18,12 miliardi.