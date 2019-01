Timidamente positivo il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni industriali

materiali

energia

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

Pfizer

United Technologies

Caterpillar

3M

Microsoft

Verizon Communication

Visa

McDonald's

Paccar

Gilead Sciences

Comcast

Liberty Global

Advanced Micro Devices

Nvidia

Workday

Electronic Arts

(Teleborsa) -. L'indicemostra un rialzo dello 0,36%, mentre l'rimane a 2.643,43 punti. In discesa il(-0,74%); sui livelli della vigilia l'(-0,18%).(+1,20%),(+1,16%) e(+0,68%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,80%),(-0,74%) e(-0,65%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,61%),(+2,30%),(+2,16%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,94%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,94% dopo la trimestrale Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,00%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,65%.Al top tra i, si posizionano(+4,93%),(+2,71%),(+2,46%) e(+1,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,16%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,80%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,47%.