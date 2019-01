Verizon sotto le vendite: delude il fatturato

Verizon Communications

(Teleborsa) - Risultati di bilancio non troppo convincenti per. L'operatore wireless americano ha archiviato il 4° trimestre del 2018 con un utile pari a 2,1 miliardi di dollari, o 47 centesimi per azione, rispetto ai 18,8 miliardi, o 4,57 per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente., salito a 34,3 miliardi dai 34 miliardi precedenti, meno dei 34,4 miliardi stimati dagli esperti.