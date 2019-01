Andamento sostenuto per l'indice dei beni personali italiano (+3,02%), seduta effervescente per Moncler

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 73.379,6 e sta trattando a 75.210,4, balzando del 3,02% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 845 dopo un avvio a quota 836.Tra i titoli del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,23%.Effervescente, con un progresso del 2,48%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, brilla, che passa di mano con un aumento del 4,15%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,18%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,16%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,53%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,35%.