Borse europee sui livelli precedenti

(Teleborsa) -, in attesa di sviluppi nelle trattative commerciali tra USA e Cina . In focus anche la Brexit , dopo il mandato del Parlamento britannico alla premier May per negoziare ancora con l'Ue L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,143. L'scambia su 1.313,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) consolida i 53,4 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +244 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,64%.poco mossa, che mostra un -0,15%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,81%, tonica, che registra una plusvalenza dello 0,54%.. "Non possiamo che augurarci di avere sempre una forte capacità di attrarre nuovi capitali - ha dichiarato il presidente del Consiglio - . Borsa testimonia la capacità di attrarre le aziende e di gestire in modo legale e trasparente" i processi. Il nostro Paese ha bisogno di "una semplificazione nell'ambiente legale che sia più aperto e più facile per la business community".Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,18%),(+1,45%) e(+1,19%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,05%) e(-0,46%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,81%.Effervescente, con un progresso del 3,92% nonostante la flessione delle vendite nel 2018.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,70%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,65%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,79% su prese di beneficio.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,32% mentre tornano alla ribalta voci di una possibile fusione con Fincantieri (+3,55%).Scivola, con un netto svantaggio dell'1,10%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.Tra i(+3,65%),(+3,55%),(+3,25%) e(+2,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,32%.Sostanzialmente invariato, che riporta un misero 0%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,26%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,14%.(sospeso al rialzo con un +13,57%), in attesa della formalizzazione delle offerte per il salvataggio del gruppo delle costruzioni. In lista ci sarebbe(+0,42%).In luce anche+3%, dopo la promozione di Kepler Cheuvreux.