Bosch, fatturato record nel 2018

(Teleborsa) -quello registrato dal, nonostante la debolezza dei mercati e il quadro congiunturale poco favorevole. Un fatturato dallaed effetti valutari, pari a 2,1 miliardi di euro, che hanno inciso sensibilmente a far raggiungere queste cifre. Anche isono. A renderlo noto altri non è che il, in occasione della presentazione dei dati di bilancio preliminari.A far trionfare l'azienda fornitrice di tecnologie e servizi è stato puntare sulla connettività. Infatti nel 2018 Bosch è riuscita a vendere un totale di, incrementando il risultato del 37% rispetto al 2017.Nell'esercizio del 2018 si è anche registrato un, risultato ante oneri finanziari e imposte, e si prevede un margine EBIT operativo pari al 6,9%.Nello specifico, durante l'anno appena chiuso,con il settore Industrial Tecnology che ha ottenuto il migliore con una crescita di 7,4 miliardi, ovvero l'8,9% in più. Se si analizzano invece le aree geografiche, indel business Bosch si attestano( aumento del 2,1% e, al netto degli effetti valutari, al 3,7%), con importanti risultati soprattutto in Germania e Austria.Guardando al futuro la società americana prevede, aspettativa mantenuta cauta a causa delle incertezze politiche esistenti come la Brexit e i diversi conflitti commerciali ancora in essere tra i Paesi.Infine, per i prossimi anni,perseguite saranno principalmente due: la prima quella della, per cui saranno stanziati 4 miliardi di investimenti in ricerca e sviluppo, e la seconda è l'che da qui a 10 anni ipotizzano essere il vero settore da incrementare.