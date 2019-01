E-fattura, bilancio negativo registrato da professionisti e contribuenti

(Teleborsa) - Ad unil Consiglio Nazionale dei commercialisti fa il punto sulla situazione.. Secondo i trecentocinquanta esperti della categoria selezionati sul territorio ed intervistati,utilizzate per la e-fattura risponderebbero in manieraavrebberofornita e si scontrerebbero con lLe cifre estrapolate racconterebbero una fetta molto ampia (50,4%) del campione insoddisfatta di tali piattaforme e del fatto che queste andrebbero incontro solo alle loro esigenze( 50,4%) o per niente (11,4%). Il problema più grande riscontrato in questi primi trenta giorni sarebbe però quello del feedback dei contribuenti che avrebbero sofferto del poco tempo a disposizione per prepararsi (41%), il ritardo nella dotazione hardware/softwere dei clienti e la complessità del meccanismo che non ha trovato il favore del 33% degli utilizzatori.Altro dato poco felice è stato il fatto che questo modo di fatturare 2.0 sia stato un costo per la categoria, con il 75% degli intervistati che ha dichiarato un investimento in tal senso superiore ai 1.000 euro, un 4,3% che è arrivato a sborsare oltre 10.000 euro per adeguarsi e un amaro 60% che prevede di non recuperare mai la cifra spesa interamente.Il 66,7% dei commercialisti invece, ha ricevuto la delega per la registrazione dell'indirizzo telematico dalla quasi totalità dei clienti e il servizio più utilizzato dagli stessi è stato la messa a disposizione del software applicativo.I risultati fotografano le difficoltà e laA tal proposito i dati di questa fase di avvio fanno temere, secondo il Consiglio nazionale,della prima liquidazione Iva, tanto che Massimo Miani, presidente della Categoria, propone un " prolungamento fino al 16 marzo della moratoria sulle sensazioni relative alle operazioni di gennaio.