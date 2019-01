EIA, crescono le scorte di greggio settimanali negli USA

(Teleborsa) - Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio, negli ultimi sette giorni al 25 gennaio 2019, sono salite di 0,9 milioni a 445,9 MBG, rispetto ai 445 MBG della scorsa settimana. Il consensus prevedeva un incremento di 0,3 milioni barili.Gli stock disono calati di 1,1 milioni a 141,3 MBG dai 142,4 MBG della settimana precedente (le attese erano invece per -2 milioni), mentre le scorte di benzine sono scese di 2,2 milioni a quota 257,4 MBG da 259,6 MGB (il consensus era per un incremento di 2,8 milioni).Lesono rimaste invariate a 649,1 MBG.Intanto il prezzo del greggio si mostra in rialzo. Il contratto sulstatunitense scambia a 53,98 dollari al barile, in crescita dell'1,26% mentre illondinese avanza dell'1,21% a 61,94 dollari.