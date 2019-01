ENI, intesa con Pertamina su economia circolare e rinnovabili

ENI

(Teleborsa) - Il Presidente Direttore di Pertamina, Nicke Widyawati, e l’Amministratore Delegato di, Claudio Descalzi, hanno firmato un, expertise e know how, al fine di identificare nuove opportunità di collaborazione nell’ambito dell’economia circolare, driver di sviluppo strategico per ENI e le proprie società Syndial (Ambiente) e Versalis (Chimica). Le parti intendono anche discutere di collaborazioni nello sviluppo di prodotti a basso contenuto carbonico ed energie rinnovabili.ENI e Pertamina, in particolare, hanno, facendo leva anche sulle tecnologie proprietarie di ENI (Waste to fuel, Waste to hydrogen, Sewage sludge conversion into boimethane production by anaerobic digestion, Advanced biofuels from biomass, Chemicals from biomass).Le due società valuteranno aree di cooperazione nell’ambito del riciclo e riutilizzo dei materiali: dal trattamento e valorizzazione delle acque, al riciclo dei polimeri, fino all’applicazione dei processi di ecodesign per massimizzare la riciclabilità dei prodotti finali.Il Memorandum prevede anche la valutazione di collaborazioni in ricerca e sviluppo tecnologico per la valorizzazione di scarti e rifiuti, la biofissazione della CO2 e il suo riutilizzo nella mobilità sostenibile.Infine, le parti discuteranno opportunità di business, sia in Indonesia che a livello internazionale, nell’ambito delle energie rinnovabili.ENI e Pertamina. Nel quadro della partnership, sono stati anche sottoscritti i termini chiave per un accordo relativo all’utilizzo degli asset di bio-raffinazione di ENI in Italia, basati sulla tecnologia ENI Ecofining Technology: questo consentirà all’olio vegetale idrotrattato (HVO) di raggiungere il mercato indonesiano.