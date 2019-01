Il comparto tecnologico a Milano in territorio positivo (+1,49%), exploit di It Way

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

small-cap

It Way

Fullsix

TAS

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'che segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 53.883,3 in aumento di 789,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 465, dopo aver avviato la seduta a 463.Nel, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.Tra ledi Milano, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 20,36%.Decolla, con un importante progresso del 3,18%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,43%.