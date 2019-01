In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in attesa di sviluppi nelle trattative commerciali tra USA e Cina. In focus anche la Brexit, dopo il mandato del Parlamento britannico alla premier May per negoziare ancora con l'Ue.Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari, dove oggi hanno brillato in particolare i titoli del lusso.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,142. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,64%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,38%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,38% a quota +240 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,59%.resta vicino alla parità(+0,08%). Effervescente, con un progresso dell'1,58%. In luce, con un ampio progresso dello 0,95%.suldello 0,36%.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,65 miliardi di euro, in ribasso (-7,43%), rispetto ai precedenti 1,78 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 199.489, rispetto ai precedenti 204.940, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,61 miliardi.A fronte dei 220 titoli trattati sulla piazza milanese, 92 azioni hanno chiuso in calo, mentre 107 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 21 azioni del listino italiano.Buona la performance a Milano dei comparti(+3,21%),(+1,40%) e(+1,19%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,26%) e(-1,19%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,94%, che insieme al settore del lusso ha beneficiato dei conti record 2018 annunciati dal colosso francese LVMH.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,79%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,74%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,06%.Prese di profitto suche scende dell'1,49% dopo la recente corsa.di Milano,(+4,94%),(+3,65%),(+2,39%) e(+2,16%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,37%.