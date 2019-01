Luxottica, in 4 anni vendite +40%. Del Vecchio: "Così la portiamo in dote a Essilor"

(Teleborsa) - Il 2018 di Luxottica si chiude conche passano da 26 miliardi a 36 miliardi di euro. L'utile operativo adjusted è aumentato del 60% quello netto dell'80%.Inoltre, ilsi è ridotto dal 2,0x del 2010 a un valore stimato nel range dello 0,2x-0,3x nel 2018, grazie alla forte generazione di cassa.Il valore medio del margine netto è salito dal 7,5% circa a oltre il 10%.Il Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group si è riunito per la sua ultima seduta prima del delisting del titolo Luxottica dal Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, atteso per il 5 marzo 2019 , a seguito della nascita il 1° ottobre di EssilorLuxottica e del pieno successo dell’Offerta Pubblica di Scambio prevista dall’accordo di combinazione.I risultati, per il"premiano il grande lavoro che abbiamo compiuto e che non sempre è stato immediatamente capito., rendendolaforte, piena di idee, tecnologia e passione, e al tempo stesso capace di riportare il margine netto sopra la soglia del 10%. Questa è l’azienda che, la nuova avventura a cui intendo dare il mio pieno contributo".