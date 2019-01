Mercato americano riflessivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Beni industriali

materiali

sanitario

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

Pfizer

United Technologies

3M

Caterpillar

Verizon Communication

Microsoft

Apple

McDonald's

Paccar

Gilead Sciences

Comcast

Biogen

Nvidia

Advanced Micro Devices

Electronic Arts

Workday

(Teleborsa) -, con il, che termina a 24.579,96 punti, mentre l'si ferma a 2.640 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Variazioni negative per il(-0,96%), come l'S&P 100 (-0,3%).(+1,37%),(+1,01%) e(+0,47%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,06%),(-1,01%) e(-0,82%).del Dow Jones,(+3,16%),(+2,39%),(+1,93%) e(+1,78%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,26% dopo la trimestrale. Affonda, con un ribasso del 2,04%. Calo deciso per, che segna un -1,04% in attesa dei conti. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.(+5,77%),(+2,47%),(+2,01%) e(+1,35%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,68%. Crolla, con una flessione del 4,66%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,57%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,38%.