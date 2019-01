Migranti, Sea Watch:Strasburgo chiede all'Italia assistenza, non sbarco

(Teleborsa) -Lo ha stabilito lasul caso della navechiedendo all'Italia diPer i minori non accompagnati è stato chiesto al governo di garantire anche unaadeguata. La Cortela richiesta dei ricorrenti di ordinare all'ItaliaNella tarda mattinata di ieri, sulla questione era intervenuto il Ministro dell'Interno,- aveva ribadito ancora -, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo".Della Sea Watch 3 hanno parlato, a Cipro in occasione del vertice "Med 7". Il Presidente francese suggerisce di applicare: "nel porto più vicino, cioè l'. Distribuzione, dal quale lanon si è mai sottratta, e il diritto, fare in modo cioè che le ong rispettino le regole". E il Presidente del Consiglio ha spiegato che in questo momento c'è la disponibilità al ricollocamento da parte di- Il Premier è intervenuto anche sulla questione Diciotti dichiarando di "di quello che è stato fatto e in particolare della vicenda Diciotti". Lo ha detto a Nicosia. Questa vicenda, "se l'avessi ritenuta illegittima, sarei intervenuto". Il caso, ha ribadito,