Pensioni, Di Maio: quasi 5000 richieste per Quota 100 arrivate all'Inps

(Teleborsa) - Partenza senza indugi perche, secondo i numeri forniti dal Civ dell'Inps, prima delle ore 17 di oggi 30 gennaio, sono state registrateOltre a quelli che hanno già richiesto di andare in pensione con una delle misure per il pensionamento anticipato varato dal Governo,- fa sapere il Presidente del Civ Guglielmo Loy -delle pensioni e del Reddito di Cittadinanza.Non si è fatto attendere ilSotto una foto appena postata sul suo profilo Instagram, nella quale sfoggia un sorrido compiaciuto, scrive ai suoi Followers sbeffeggiando coloro che non credevano nella riuscita dell'iniziativa: "Dicevano che era irrealizzabile."."Smettiamola di ascoltare i menagramo, abbiamo dato l'opportunità a chi ha lavorato una vita di esercitare un proprio diritto. Con le uscite di quota 100 e lo sblocco del turn over si apriranno tantissime opportunità di lavoro per i nostri giovani.Stiamo realizzando quello che abbiamo detto e i risultati si cominciano a vedere", conclude il Ministro pentastellato.