Venezuela, Maduro apre alle opposizioni: "Sì a politiche anticipate"

(Teleborsa) - Laè ancora tutta da decifrare ma sembra aprirsi unIl Presidente delNicolassi è dettoanticipate per uscire dalla crisi politica che lacera ormai da tempo il Paese. Lo ha detto nell'intervista all'agenzia di stampa russa Ria Novosti.ha affermato il Presidente che si è anche detto pronto a sedere ad un tavolo negoziale con l'opposizione ed aperto alla possibilità di una mediazione di paesi terzi. Lo riferisce sempre l'agenzia:, ha dichiarato all'agenzia.- Nel frattempo, dopo le sanzioni americane contro la società petrolifera statale Pdvsa per chiudere i rubinetti al presidente, arriva la contromossa del Governo venezuelano che vietadel leader dell'opposizioneautoproclamatosi Presidente ad interim e riconosciuto da vari vari Paesi, tra cui appunto gli Usa. A chiedere le misure restrittive il Procuratore generale del Venezuela"Non è che sottovaluto la possibilità di finire in prigione, ma disgraziatamente non c'è nulla di nuovo sotto il sole: iha commentato Guaidò.