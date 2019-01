Wall Street tonica. La Fed conferma politica "wait and see"

Facebook

(Teleborsa) - Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariato il costo del denaro , come peraltro atteso, visto il peggioramento dello scenario economico a livello globale. La banca centrale americana ha fatto sapere che sarà "paziente" nel decidere i futuri rialzi dei tassi di interesse. Gli addetti ai lavori attendono con ansia il discorso che terrà ile, in particolare, unin USA.Un'altra vicenda sotto i riflettori degli operatori è il. Un nuovo round di colloqui per cercare di trovare un'intesa che disinneschi la guerra commerciale tra le due principali economie del mondo. Una delegazione cinese guidata dal vice premier Liu He è arrivata a Washington per incontrare la controparte americana.Sul fronte macro, la stima ADP sul mondo del lavoro , che precede i numeri ufficiali del Bureau of Labor di venerdì, ha battuto le attese, evidenziando a gennaio la creazione di 213 mila nuovi impieghi, contro i 180 mila attesi dal consensus., a causa dello shutdown del governo federale. A dicembre i compromessi per l'acquisto di case negli Stati Uniti sono calati del 2,2% risultando peggiori delle attese degli analisti che scommettevano su un aumento dello 0,5%.Continua intanto la: ieri a mercato chiuso a snocciolato i risultati Apple che, positivi, hanno sostenuto l'indice tecnologico e il titolo nell'afterhours USA. Seppur migliori del previsto, gli utili ed i ricavi sono calati sull'effetto Cina. Attesi nelle prossime ore anche i conti diTra gli indici statunitensi, ilsegna un +1,69%; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.678,81 punti. Su di giri il(+2,35%), come l'S&P 100 (1,6%).(+2,77%),(+1,85%) e(+1,59%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,52%),(+6,36%),(+2,98%) e(+2,87%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,81%.Discesa modesta per, -0,94% dopo la trimestrale Tra idel Nasdaq 100,(+16,68%),(+6,52%),(+4,66%) e(+4,59%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,55%.