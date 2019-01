Brilla il mercato americano

Dow Jones

Apple

(Teleborsa) -, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,77% dopo la decisione scontata della Fed di lasciare invariato il costo del denaro . L'termina gli scambi a 2.681,05 punti. Balza in alto il(+2,64%), come l'S&P 100 (1,7%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,03%),(+2,16%) e(+1,55%).Al top tra i(+6,83%),(+6,26%),(+3,34%) e(+2,79%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,98%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,73%.Tra i(+20,05%),(+7,16%),(+6,83%) e(+4,94%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,45%. Crolla, con una flessione del 3,59%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.