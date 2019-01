Ferrari annuncia conti record e accelera in Borsa

Ferrari

(Teleborsa) -, alle prese con i risultati preliminari relativi all'intero 2018 ed al quarto trimestre.registrato nel 2018 è stato di, in enorme crescita () rispetto ai 537 milioni ottenuti nel 2017.Solo nelportato a casa dalla società di Maranello è stato di, con un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima.sono cresciuti dello 0,1% attestandosi amentre quelli del trimestre ottobre- dicembre hanno registrato un incremento del'1%, pari a 845 milioni.arrivando acon riscontri soddisfacenti in tutte le aree geografiche: l'aera Emea che include Europa, Medio Oriente, Africa ha segnato una crescita del 13,1%, le Americhe del 6,7%, Cina Hong Kong e Taiwan del 12,6% e il resto dell'Asia-Pacifico del 7,8%. A fare da "volano" a questa crescita l'aumento del 19,6% delle vendite dei modelli a 12 cilindri (V12), mentre i modelli a 8 cilindri (V8) sono aumentati del 7,3%. La performance dei modelli V12 è stata guidata in particolare dalla 812 Superfast"nel 2018si è attestato amentre il free cash flow industriale, che "include l'impatto positivo sui flussi di cassa derivante dal beneficio del Patent box per il 2015-2017", ammonta a 405 milioni.Infine, al 31 dicembre 2018,rispetto ai 473 milioni di fine 2017., che alla Borsa di Milano hanno accelerato sui massimi intraday e segnano ora un