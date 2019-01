Piazza Affari in rosso con Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Bilancio decisamente positivo a Wall Street, con loche vanta un progresso dello 0,88%.Lieve calo dell', che scende a quota 1,145. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.320,9 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,75%.Aumenta di poco lo, che si porta a +244 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,59%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,39%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,36%.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,21%, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 21.687 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,11%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,96 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.313,1 milioni di euro, pari al 79,65% rispetto ai precedenti 1,65 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,53 miliardi di azioni.A fronte dei 220 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 78 azioni. In lettera invece 123 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 19 stocks.In buona evidenza a Milano i comparti(+4,57%),(+4,19%) e(+1,09%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-3,53%),(-1,29%) e(-0,96%).di Milano, troviamo(+11,02%),(+4,97%),(+3,98%) e(+2,39%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute sulle banche con, che ha terminato le contrattazioni a -6,07%. In apnea, che arretra del 4,86%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,72%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,00%.Tra i(+2,76%),(+2,28%),(+1,52%) e(+1,25%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,82%.Affonda, con un ribasso del 3,72%.Crolla, con una flessione del 3,62%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,91%.Tra i dati, in Giappone sarà annunciatoalle 01:30 di domani che, secondo gli analisti, sarà di 2,4%. Il Tasso di Disoccupazione misura la percentuale dei disoccupati, sulla forza lavoro totale, che nel mese precedente hanno cercato attivamente un'occupazione.Alle 02:45 di domani verrà distribuito il dato sul PMI manifatturiero, che secondo le stime sarà di 50 punti. Il Purchasing Managers Index (PMI) è l'indice, espresso in punti, dell'attività produttiva di un paese. E' basato sulla valutazione dei responsabili degli uffici acquisti e di conseguenza è rappresentativo della capacità produttiva e dell'occupazione del settore manifatturiero.Domani alle 10:00,, sarà pubblicato il PMI manifatturiero, per il quale gli analisti stimano 50,5 punti.