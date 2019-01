Quota 100, Bongiorno: svolta nella PA, permetterà ricambio generazionale

(Teleborsa) -incassa la benedizione del Ministro per la Pubblica Amministrazione,: "Può essere un alleato per il ricambio generazionale e per la digitalizzazione della Pa. In Italia il dipendete pubblico ha un'età media di 52 anni, 56 anni per i dirigenti. E' ovvio che con un personale più giovane possiamo avviare quella trasformazione digitale che può far veramente ripartire la Pa:, ha detto intervenendo a "I Lunatici", su Radio Due.o non dico che nel giro di cinque mesi trasformiamo tutto, io dico pero' che abbiamo già innescato un meccanismo che con il tempo permette il ricambio generazionale", ha concluso.- Altro tema particolarmente caro è quello deirispetto ai quali la Bongiorno è intransigente. "C'è una legge che si chiama 'concretezza' che introduce il cosiddetto controllo biometrico per attestare la presenza in ufficio, il dipendente pubblico dovrà farsi riconoscere tramite la. Non ci potrà più essere qualcuno che timbra il cartellino per tre o quattro persone. Nella Pubblica Amministrazione ci sono tanteha concluso.