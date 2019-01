Saipem corre su contratto a XSIGHT e giudizi analisti

Saipem

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che mostra una crescita del 2,36% sui valori precedenti, complice l'importante commessa della divisione XSIGHT con ExxonMobil , annunciata ieri, ed iParticolarmente positivache, sulla scorta sui questo accordo, che definisce una "notizia chiaramente positiva" per il general contractor, sulle cui azionied indica unAncheè ottimista in vista dei risultati del 2018 ed, consigliando. Il broker nutre ancheed indica un volume di ricavi di 8,5 miliardi ed un EBITDA margin all'11%.Tornando alla performance di Borsa, l'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,172 Euro e primo supporto individuato a 4,088. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,256.