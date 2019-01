Seduta molto negativa per il comparto bancario a Piazza Affari (-1,77%)

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

FTSE MIB

Banco BPM

Unicredit

BPER

Ftse MidCap

Banca Popolare di Sondrio

Credito Valtellinese

Banca MPS

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 8.001,5 con una perdita di 140,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 93, dopo una partenza a 94.Tra i titoli del, a picco, che presenta un pessimo -3,21%.Crolla, con una flessione del 2,42%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,16%.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 3,56%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,50%.scende dell'1,63%.