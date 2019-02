FS Italiane, "La Freccia" di febbraio all'insegna di Musica, Allegria e Amore

(Teleborsa) -, celebra il Festival di Sanremo, il Carnevale e la Festa degli innamoratinella medicina e nella conservazione dei beni artistici.Claudio Baglioni, Direttore artistico per il secondo anno consecutivo della manifestazione canora sin dal dopoguerra tra i simboli di quell'Italia che vuol guardare avanti anche sognando,Le pagine dedicate al“fuori dagli schemi”. Non mancano, inoltre, immagini dell’universo ferroviario fatto di storie e persone nella rubrica RAILWAY heART.La Freccia di febbraio racconta poi, con un’anteprima, insieme ai creativi di Be Blumarine, sulla settimana della moda milanese di fine febbraio. Un’altra esclusiva anteprima è la mostra Hermès.Indiscussa eccellenza,, la formazione sanitaria all’estero, la fede di fronte al mistero della malattia infantile, l’importanza della solidarietà. Fa da corollario all’intervista un’inchiesta sulla terapia del sorriso, sui tentativi di alleviare la sofferenza nei padiglioni degli ospedali pediatrici.Tra le altre, giornalista protagonista di una comunicazione empatica e multimediale che spazia dalla tv alla radio, dalla carta stampata al web, sino ai social media. E, poi,con i "suoi" Giganti della montagna,in teatro con La famiglia Addams,in tv nei panni di Mia Martini.Anche a febbraio, come sempre, torna· i