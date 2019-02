IKEA inizia a vendere pannelli fotovoltaici

(Teleborsa) - Grazie ad unail colosso svedese dei mobili Low budget amplifica la sua area di business ed entra a gamba tesa nel mondo della Green Energy anche in Italia.A rendere nota la volontà di mettere a disposizione dei clienti la sua expertise nel campo dell'energia rinnovabile è un comunicato proveniente proprio dalla società fondata da Ingvar Kamprad con il quale si comunica che, forte degli oltre 700.000 moduli solari installati sui tetti dei suoi edifici, da oggi,La linea marketing, come è ormai marchio di fabbrica di IKEA, è quello di coniugare autonomia e risparmio riducendo al contempo gli spechi, le inefficiente ed i costi dell'attuale modello produttivo e distributivo.Saranno poi allestiti deidove gli esperti saranno a disposizione dei consumatori per spiegargli i dettagli per ottenere un notevole vantaggio economico dal prodotto. I primi nel nostro paese sono previsti a Milano, Brescia, Rimini, Villesse, Padova e Catania.La nota positiva dei pannelli solari è infatti quella di portare unae l'ingresso del marchio svedese nel settore costituisce una svolta epocale per tutto l'ambito dell'energia sostenibile, paragonabile forse a quella avvenuta nel mondo dei mobili con l'apertura del prima sede italiana dell'azienda 30 anni fa.considerati fuori dalla portata di molti a causa dell'elevato costo, diventeranno