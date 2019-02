Scuola, Miur: "Il 55,4% degli studenti sceglie il liceo"

(Teleborsa) - Si chiuderanno alle 20 di questa sera le, aperte lo scorso 7 gennaio. A conferma di un trend che si è rivelato crescente negli ultimi anni, dai primi dati disponibili emerge cheche a settembre frequenterà una classe prima dellaha optato per un. Scelta che, lo scorso anno, era stata fatta dal 55,3% dei neo iscritti.con il 25,5% degli iscritti, seppur con una lieve flessione dello 0,1% rispetto al 2018. Tra gli indirizzi rimane al primo posto quelloseguito dall'opzionee dall'. Secondo in classifica èle cui preferenze restano stabili al. Cresce, invece, la percentuale degli iscrittiche conè il terzo per numero di iscritti. Quarto posto, infine, per ilche ottiene ilsegnando una crescita di due punti percentuali rispetto allo scorso anno.Per quanto riguarda gli altri indirizzi si registra un leggero calo perche passa dal 4,1% dell'anno scorso almentreIn crescita anche gli(31%, erano il 30,7% un anno fa) con ilche continua ad attrarre maggiormentementre. Diminuiscono, invece, le iscrizioni agliche passano dal 14% del 2018/2019 alA livello nazionale ili conferma, anche quest'anno, la regione con laSeguono Abruzzo (61,2%), Campania (59,1%), Sardegna e Umbria (rispettivamente 58,5%), Sicilia (58,2%). Ilsi conferma la regione con(45,7%) e la(40%). La regione con laè, invece, la, seguita da Campania (16%) ed Emilia Romagna (15,8%).