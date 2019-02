Tria a New York: "Investimento su debito italiano conveniente e sicuro"

(Teleborsa) -nel nostro Paese. "Non si avvertirebbero rischi di recessione nell'Eurozona - ha detto Il responsabile dell'Economia - e gli indicatori confermano che la fase peggiore è quasi passata. Guardare con pessimismo al futuro non è una forma di realismo bensì una forma di sabotaggio.Per quanto riguarda gli investimenti, il Ministro esorta a combattere il pessimismo anche in quel campo, poiché i dati convincono della solidità dei fondamentali del nostro Paese.noltre in Italia non ci sono solo le emissioni di Titoli di Stato con rendimenti interessanti. Abbiamo infrastrutture grandi e medie da modernizzare, privatizzazioni immobiliari presto sul trampolino di lancio, settori della ricerca, del design e dell'innovazione tecnologica di punta da valorizzare".Prima di concludere, Tria ha risposto a chi gli chiedeva perché gli imprenditori americani dovessero investite di più negli Stati Uniti. "C'è molta liquidità e in Italia è conveniente investire. Dobbiamo però offrire certezza di comportamenti"