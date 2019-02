Wall Street poco mossa dopo il Job report

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street con il sentiment degli investitori condizionato dai, con i dati deludenti sull'attività manifatturiera cinesi ed europei . Indicazioni che offuscano le buone notizie in arrivo da Washington con i colloqui in corso tra la delegazione cinese e l’amministrazione americana sul fronte dei, e dalla statistica sulche ha creato molti più posti del previsto Sul versante societario, prosegue la stagione delle trimestrali: Amazon ha presentato una buona trimestrale per i prossimi mesi.Sulle prime rilevazioni, si registra un lieve aumento per ilche sale dello 0,26% a 25.065,33 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.704,7 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,50%; debole lo(-0,02%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Il settore, con il suo -1,44%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,32%),(+1,88%),(+1,61%) e(+1,32%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,27%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,76%.(+5,80%),(+1,68%),(+1,28%) e(+1,25%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,06%.