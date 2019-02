Botteghe artigiane in via d'estinzione: -165mila in 10 anni

(Teleborsa) - Continua, purtroppo senza sosta,Se nell'ultimo anno lo stock complessivo presente nel nostro Paese è sceso di oltre(-1,2%), negli ultimi. Una vera e propria caduta libera che non ha registrato soluzioni di continuità in tutto l'arco temporale preso in esame (2018-2009).- A lanciare l'allarme la Cgia. Al 31 dicembre 2018 il numero totale delle imprese artigiane attive in Italia si è attestato poco sopra 1.300.000 unità. Di queste, il- A livello territoriale, come prevedibile, è illa macro area dove la caduta è stata maggiore. Tra il 2009 e il 2018 inla diminuzione del numero di imprese artigiane attive è stata del 18% (-7.664). Seguonocon una contrazione del 17,2% (-6.220), lcon -15,3% (-3.733), lacon -15,1% (-1.808) e lasempre con il -15,1%, che ha perso 12.747 attività.- Ilpiù colpito dalla crisi è statoche negli ultimi 10 anni ha perso 22.847 imprese (-22,2%). Seguono le attivitàcon una riduzione pari a 58.027 unità (-16,3%) eche ha visto crollare il numero delle imprese di 94.330 unita' (-16,2%). In forteinvece, imprese di pulizia, giardinaggio e servizi alle imprese (+43,2%), attività cinematografiche e produzione software (+24,6%) e magazzinaggio e corrieri (+12,3%).