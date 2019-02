Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,26%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.706,53 punti. In lieve ribasso il(-0,45%); senza direzione lo(0%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,83%),(+0,61%) e(+0,51%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,77%.Tra i(+3,81%),(+3,59%),(+3,44%) e(+3,24%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,11%.scende dell'1,64%.Calo deciso per, che segna un -1,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,16%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,90%),(+4,47%),(+3,58%) e(+3,44%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,38%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,53%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,60%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,03%.