Banco BPM, AD Castagna: sì alle aggregazioni ma non ora

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

(Teleborsa) - Il 2019 sarà all'insegna della redditività per ilche non chiude le porte all'ipotesi di una aggregazione, ma esclude che possa avvenire in tempi brevi.L', ha confermato la disponibilità a partecipare al consolidamento del sistema bancario che "sarà inevitabile", ma prima la sua banca deve completare il piano industriale. L'. "Penso che il consolidamento in futuro ci sarà, ma ora siamo in una fase troppo incerta dello scenario macroeconomico per immaginare operazioni a breve", ha affermato il top manager in un’intervista all'economia del Corriere della Sera.A Piazza Affari, il titolo, è protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,05%.L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.