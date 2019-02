Fed, Trump valuta nomina di Cain

(Teleborsa) - L'indiscrezione rimbalza sulla stampa americana già da qualche giorno ma, ora, ad avvalorarla è arrivata la conferma delA quanto pare il presidente degli Stati Uniti,, sta prendendo in considerazione73 anni, afroamericano, ex candidato repubblicano alle presidenziali Usa del 2012 – la sua campagna finì nel 2011 per via di accuse di infedeltà e di molestie sessuali – ed, per una nomina nel(dove ci sono ancora due poltrone vuote).Un altro nome a girare sarebbe quello dell'Ma come affermato da Kudlow,finale e la lista dei possibili contendenti è ancora lunga.L'obiettivo di Trump è quello dipiù potente del mondo attraverso laLa scelta diè stata, tuttavia, definita da Trump come la peggiore scelta da lui fatta in qualità di presidente. Il presidente americano ha, infatti,e le prossime nomine saranno volte a mitigare le sue posizioni.Da parte sua, Cain ha detto che "sarebbe onorato di essere scelto per tale incarico". Secondo la Cnbc, Cain avrebbe incontrato Trump la scorsa settimana alla Casa Bianca, accompagnato da Kudlow. Ma in caso la scelta ricada sul suo nome, Cain rischia non pochi ostacoli al Senato, dove la nomina deve essere confermata.Nonostante la sua figura venga giudicata dagli esperti "inadatta" a tale ruolo, Cain non sarebbe nuovo al sistema della Fed, essendo statoTra le proposte da lui avanzate durante la campagna elettorale del 2011 si ricorda, in particolare,, l'aliquota che avrebbe voluto adottare per aziende, redditi e Iva nazionale.