La PlayStation sgambetta Sony: titolo a picco a Tokyo

Sony

(Teleborsa) - Lunedì da dimenticare per. Il colosso tecnologico giapponese ha chiuso le contrattazioni sulla Borsa di Tokyo con un- si tratta della maggior perdita da settembre del 2015 - dopo aver svelatodagli analisti e preannunciato un, il cui utile operativo è calato del 14% nel terzo trimestre. Nello stesso periodo sono state vendute 8,1 milioni di PlayStation 4, un risultato in calo rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente ma giudicato dal management "in linea con le aspettative societarie".In generale, il bilancio si è chiuso con un, in aumento rispetto ai 351 miliardi del terzo trimestre del 2017 mache indicava 365 miliardi. Escludendo un guadagno straordinario proveniente dal consolidamenti di EMI, il dato scende a 260 miliardi di yen.segnano invece una discesa del 10% a 2.400 miliardi di yen.Quanto all'outlook, Sony ha, visti oraa fronte degli 8.700 miliardi indicati nel forecast di ottobre.