Luigi Marattin a TLB: Capogruppo PD Commissione Bilancio Camera su provvedimenti Governo

(Teleborsa) -, docente di Economia politica all’Università di Bologna ed ex Consigliere economico di Palazzo Chigi nei Governi Renzi e Gentiloni,. In attesa che prenda piede l’iter di conversione in Legge del così detto "Decretone" su "Reddito di Cittadinanza" e "Quota 100", e nel pieno dei lavori sul Decreto Semplificazione approdato in Aula a Montecitorio lo scorso 31 gennaio,Che il Pd ha preso in mano il Governo del paese all’indomani della più incisiva crisi economica della sua storia (quella 2008-2013), superiore persino a quella del 1929. E lo ha lasciato a metà 2018. In questo lasso di tempo il Pil è cresciuto ininterrottamente per 4 anni (recuperando circa metà del reddito perso durante la crisi), la pressione fiscale si è ridotta dal 43,6% al 42% (41,4% se consideriamo gli 80 euro), l’occupazione è aumentata di più di un milione di unità, il deficit si è ridotto di un terzo.. Da quando sono arrivati Di Maio e Salvini, invece,. Di fronte a questi fatto, gli italiani, che non sono sprovveduti, possono farsi un’idea piuttosto accurata da soli.. Non si dica che il Pd è contro la lotta alla povertà: se l’Italia non è più l’unico Paese europeo a non avere uno strumento universale di contrasto alla povertà lo si deve al Pd,. Se al Governo fosse interessata davvero la lotta alla povertà, avrebbe potenziato quello strumento,(il reddito di cittadinanza)(povertà, ammortizzatori sociali, formazione professionale e aumento dei salari più bassi).Come dicevo prima,. L’esigenza di investire risorse in modo efficiente per la riqualificazione professionale di un disoccupato noi la volevamo cogliere conche, se fosse passato il Referendum del 4 dicembre 2016 che riportava la competenza "lavoro" allo Stato,. E l’esigenza di alzare i salari più bassi la volevamo cogliere con una. Il mondo del lavoro è un pianeta complesso, ad ogni esigenza va attribuito uno specifico strumento.È un collage di misure microsettoriali. In più, interviene sulla Legge di Bilancio 2019 approvata circa un mese fa.: se fai una Legge di Bilancio a fine dicembre e a metà gennaio la cambi o la correggi, che deve pensare chi ci presta 400 miliardi all’anno?. Se invece riuscirà a essere il motore di un’offerta politica radicalmente nuova che si contrapponga in toto ai populismi, sia di casa nostra che internazionali, se riuscirà a costruire una piattaforma programmatica forte, adeguata al nostro tempo e fatta di messaggi chiari,