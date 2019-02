Mercati cauti. Milano si allinea

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -confermando la prudenza mostrata in avvio di scambi. La giornata è povera di spunti: sul fronte macro sono attesi i numeri sull'inflazione in Europa, ma anche in Italia.Nel frattempo, è iniziato il. Iniziano ad alzare il velo sui conti: si parte domani con, mentre mercoledì sono attesi i risultati di. Nei giorni a seguireSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,145. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 55,46 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +258 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,74%.resta vicino alla parità(-0,08%)., segna un discreto guadagno dello 0,27%. Debole, che cede lo 0,22%., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 19.581 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,98%),(+1,91%) e(+0,88%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-0,79%) e(-0,52%).di Piazza Affari, brilla, (+2,52%) con il settore in fermento per la stagione delle trimestrali che entra nel vivo.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,25%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,01%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, -1,31%, che paga dazio con i dati sulle immatricolazioni di gennaio Al Top tra le azioni italiane a(+3,43%),(+2,89%),(+2,82%) e(+1,59%). Giù, che prosegue le contrattazioni a -3,70%.