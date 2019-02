Reddito cittadinanza, sito al via. Di Maio: "Emozionato e orgoglioso, oggi al via rivoluzione"

(Teleborsa) -(redditodicittadinanza.gov.it), unche spiegherà cosa è il reddito di cittadinanza, quali sono iper richiederlo e(online o presso CAF ed uffici postali). Il sito conterrà anche informazioni sui documenti necessari per presentarlo ed unache assumono i beneficiari.A presentare il sito in tutti i suoi dettagli è stato il vicepremier e Ministro del Lavoro,, che si è detto subitodel grande risultato raggiunto e dellache si sta attuando nel mercato del lavoro ed a livello sociale.E ricordando tutti gli ostacoli trovati sulla strada, dal quelli economici ai presupposti normativi, il leader del M5S ha: "Tutti coloro che dicono che è impossibile dovrebbero lasciar stare chi ce la sta facendo".Ospite alla presentazione del sito dedicato al reddito di cittadinanza, presso l'Auditorium Enel di via Regina Margherita, a Roma, il, che è intervenuto, ricordando che il Reddito di cittadinanza è una, progettata con un patto per il lavoro, di inclusione sociale."Tutto governo è orgoglioso - ha affermato - ma la cosa più importante è che siano orgogliosi tutti gli italiani, non solo i beneficiari, ma tutti, perché questa è una".Molto emozionato, il Ministro del Welfare ha premuto il bottone per mettere online il sito, facendo partire lo spot esplicativo ed avviando in diretta la navigazione del sito dedicato al Reddito di cittadinanza.