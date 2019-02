Reddito di cittadinanza, tutto pronto: presentazione di sito e card

(Teleborsa) - "Domani presento all'Italia il sito Internet del reddito di cittadinanza, che da domani sarà abilitato per tutto il paese per spiegare agli italiani quali documenti preparare per fare domanda da marzo e presenterò la prima card stampata nella storia di questa Repubblica, la prima di milioni di card". L'annuncio è stato fatto ieri dal, nel corso di una diretta Facebook.Ladel Reddito di cittadinanza avverrà, pressoIl portale sarà operativo già subito dopo anche se,volto a spiegare ai cittadini quali sono i requisiti per avere il reddito, quali documenti servono, dove richiedere l'Isee e lo Spid. Per dare il via alle, presso io agli, bisognerà, dunque, attendere ancora un mese.Il portale avrà sfondo blu, scritta gigante "Reddito di cittadinanza" bordata dal tricolore e il sottotitolo "una rivoluzione per il mondo del lavoro".Per quanto riguarda le Card sulle quali saranno caricati i soldi, sarannoa avranno l'aspetto di normalissime tessere prepagate gialle (come la Poste Pay), senza nome, numeri a rilievo, logo delle Poste e dotate di chip. Quest'anno ogni famiglia avrà una sola card che riceverà il mese successivo alla domanda. Dal 2020, invece, ogni componente maggiorenne ne sarà dotato (e la cifra del reddito divisa in proporzione).Altre regole prevedono, poi, che Vige il divieto del gioco d'azzardo che se disatteso fa scattare, il mese successivo, una(dopo sei mesi si svuota tutta la carta, lasciando al massimo una sola mensilità di reddito).È prevista unaLe erogazioni di reddito cessano quando il beneficiario comincia a lavorare. Le mensilità residue non ancora riscosse vanno all'azienda che l'ha assunto a tempo indeterminato.