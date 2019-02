Sogefi indietreggia dopo i conti preliminari del 2018

Sogefi

(Teleborsa) - Risultati in calo pernel 2018. Secondo i dati preliminari,(a fronte di -1,8% a fine settembre 2018), quale conseguenza dell’andamento del mercato e di quello dei tassi di cambio. Parallelamente è proseguito l’effetto negativo sulla redditività dell’andamento dei prezzi delle materie prime, acciaio in particolare, il cui incremento si è arrestato solo a fine anno.In ragione di quanto precede,. Da notare che la riduzione del risultato netto risente anche di elementi non ricorrenti e in particolare dell’impatto negativo dell’applicazione dei principi contabili IAS29 (iperinflazione) nelle controllate in Argentina (- 3,4 milioni) e della svalutazione degli attivi relativi allo stabilimento di Fraize in Francia (- 3,3 milioni), attività destinata alla vendita, solo parzialmente compensato dalla sopravvenienza attiva (pari a 4,3 milioni) derivante dall'accordo con le controparti chiuso nel corso dell’esercizio sui claims di Systèmes Moteurs S.A.S..Il Gruppo operante nel settore componentistica per auto, nel quarto trimestre, ha generato, come previsto, une stima di chiudere l’esercizio con un, in riduzione rispetto al 30 settembre 2018 (286,2 milioni).