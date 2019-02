TIM, sindaci bocciano richiesta Vivendi di convocazione assemblea

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Il Collegio Sindacale didice "no" alla richiesta didi sostituirsi al Consiglio di Amministrazione per convocare l'assemblea sulla revoca dei consiglieri . Il Collegio si riserva comunque, se del caso, di rivedere le proprie considerazioni in merito alla convocazione dell’Assemblea degli Azionisti qualora dall'esito delle attività istruttorie, in corso di svolgimento sui fatti denunciati dal socio Vivendi, dovessero emergere nuovi elementi o situazioni finora non conosciute"., dunque, l'assemblea dei soci di TIM chiamata ad esaminare la proposta di Vivendi di revoca di cinque consiglieri (Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti) supportati dal fondo Elliott, oltre al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e alla relazione sulla remunerazione.