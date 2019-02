Wizz Air, nuova rotta Bari-Kutaisi (Georgia) dal 1 agosto

(Teleborsa) -

Nuovo collegamento Wizz Air Bari-Kutaisi (Georgia) con volo inaugurale il 1 agosto 2019. Lo annunciano Aeroporti di Puglia e la low cost ungherese con sede nel comune di Vecsés, nelle immediate adiacenze dello scalo aereo di Budapest-Ferihegy. Wizz Air, per la precisione Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft., è la più grande compagnia a basso costo dell'Europa centrale e orientale e dispone di una flotta di 106 aeromobili Airbus, tra A320 e A321, e di un team di 4500 professionisti dell'aviazione. Offre oltre 600 collegamenti da 28 basi che raggiungono 145 destinazioni in 44 Paesi. La compagnia è quotata alla Borsa di Londra (WIZZ) ed è inclusa negli indici FTSE 250 e FTSE All-Share.

Con questa nuova tratta, Wizz Air tocca il traguardo di 88 voli dall’Italia. Quello tra Bari e Kutaisi è il terzo collegamento tra il nostro Paese e la Georgia. Il primo volo Wizz dal capoluogo pugliese è stato inaugurato nel 2010 e quella per Kutaisi è la 14a tratta dell'aerolinea ungherese dal Karol Wojtyla di Palese. Nel 2018 WIZZ ha trasportato oltre 5 milioni di passeggeri con voli low-cost da e per l’Italia, con una crescita costante del 9% ogni anno. Sul mercato italiano, il volume dell’indotto creato da Wizz Air nell’anno appena trascorso è pari a 3600 posti di lavoro in attività collaterali.



"Il nuovo volo per Kutaisi rappresenta una novità assoluta per i nostri aeroporti che mai sino ad ora erano stati collegati alla Georgia - ha dichiarato Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia, società che gestisce gli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) - e Kutaisi, è uno degli insediamenti umani più antichi del mondo, oltre a essere una città ricca di cattedrali e monasteri e con un paesaggio che incanta i visitatori. L’avvio del collegamento rappresenta motivo di viva soddisfazione perché rende ancor più ricca e completa l’offerta di voli verso l’est europeo. Un pensiero anche per l'ampia comunità georgiana che è presente sulla nostra terra, che presto potrà usufruire di questo utile e interessante collegamento".