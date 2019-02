Zenzero e web tv tra le new entry del nuovo paniere dell'inflazione

(Teleborsa) - Frutti di bosco, zenzero, ma anche hoverboard e web tv: sono alcuni dei prodotti che l'ha inserito nel. Paniere che l'Ufficio nazionale di statistica rivede di anno in anno in base ai, aggiornando contestualmente le tecniche di indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell’inflazione.Nel paniere del 2019 figurano, in aumento rispetto ai 1.489 presenti nel 2018. Tra le "new entry" figuranotra i beni alimentari; nei trasporti,. Entrano inoltre la(tra gli apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici), l’(tra gli articoli sportivi) e la(nell’ambito degli abbonamenti alla pay tv),(tra i mobili da giardino),(tra gli altri prodotti medicali). Inoltre, nel contribuire alla stima dell’inflazione iaffiancano quelli del regime di maggior tutela.invece dal paniere ile laDa rilevare che: 16,3% per prodotti alimentari e bevande analcoliche, 14,4% per i trasporti, 11,8% per servizi ricettivi e ristorazione, solo per fare alcuni esempi.