Brexit, May prova a uscire dall'impasse: nuove proposte sul backstop

(Teleborsa) - Ila una svolta? Il tempo stringe e l'unica cosa certa, in un quadro ancora da definire, è che bisogna fare in fretta. Per questo,illusterà giovedì anuove proposte per provare a superare l'impasse sulil meccanismo vincolante di salvaguardia del confine aperto in Irlanda e che il governo di Londra contesta. Lo ha detto un portavoce di Downing Street.almeno per ora. La May ha confermato ai colleghi dell'esecutivo che la Brexit scatterà effettivamente ilcome previsto, pur insistendo sull'obiettivo di arrivare a un accordo di divorzio con l'Ue.- Intanto, ci si continua ad interrogare sugli scenari futuri. Larischia di avere effetti devastanti in tutto il mondo, soprattutto nel sud-est asiaticoA lanciare l'allarme uno studio realizzato dall'Istituto di Sviluppo tedesco pubblicato dal Guardian che sottolinea come a correre il pericolo maggiore sono i 49 paesi in via di sviluppo che hanno stretto con l'Ue l'accordo di libero scambio Eba (Everything but Arms, 'Tutto tranne le armi').Dopo il divorzio delquesti paesi non avranno più accesso al mercato britannico. In caso poi di, lo scenario più temuto ma che avanza a grandi passi- e quindi un ritorno alle regole commerciali del WTO -