Moda, Capasa: "Atteso rallentamento del settore nel primo semestre"

(Teleborsa) - "Per il primo semestre del 2019 ci aspettiamorispetto ai primi sei mesi del 2018, quando la crescita sullo stesso periodo del 2017 era stata del 2,8%". A tracciare un quadro dello stato di salute delè stato, presidente della, intervenendo alla presentazione diUndovuto, spiega Capasa, "alla. Elementi che, per un sistema che esporta molto, possono incidere negativamente". Tuttavia per il presidente della Camera della Moda non bisogna disperare. Siamo sempreSolo leIl Governo ha messo sul tavolo fondi pari a quelli messi per le passate edizioni. Mi pare proprio ci sia la volontà di accompagnare il settore" ha affermato Capasa mostrandodopo le dure critiche rivolte all'Esecutivo durante l'ultima settimana della moda.Tra il governo e il comparto della moda italiano "ci sono i tavoli aperti e stanno funzionando bene: gli stanziamenti sono stati mantenuti" ha sottolineato il Presidente aggiungendo che "per ora l'atteggiamento è positivo e favorevole a continuare sulla spinta di quello che era stato fatto precedentemente", ovvero nel mantenere lo stesso livello di stanziamenti dei governi precedenti."Naturalmente ci aspettiamo sempre di più riguardo ai provvedimenti per l'industria nel suo insieme – ha concluso Capasa –. L'innovazione tecnologica e la ricerca hanno bisogno di supporto, per questo ho sempre giudicato il piano Industria 4.0 importante".