Acciaio, Federacciai: "Necessario ridimensionamento delle quote Ue"

(Teleborsa) - La conferma delle misure di salvaguardia imposte provvisoriamente la scorsa estate sull'acciaio europeo, ora rese definitive dalla Commissione Ue con un ampio consenso dei Paesi membri, percostituisce un primo passo ma il messaggio che arriva dalla Federazione è che bisogna fare di più.Per Federacciai è, infatti, giustoda incontrollati e ingiustificati incrementi delle importazioni dovuti da un lato ai dirottamenti dei flussi commerciali derivanti daie dall'altro alla, prima fra tutti lama serve ridimensionare anche le quote e rafforzare l'attenzione dei singoli Paesi membri alla sorveglianza e alla verifica sul campo della congruenza delle importazioni siderurgiche con tutti i requisiti di legge nazionali e comunitari.Tra gli aspetti positivi introdotti dall'Ue, secondo il presidente di Federacciai,, vi è il fatto che "la struttura delle misure definitive migliora certamente alcuni aspetti" come, ad esempio, "e la "con cadenza trimestrale per le rimanenti". Tuttavia, per Banzato, "partendo dalla media del triennio 2015-2017, per renderli congruenti all'In caso contrario, secondo il presidente di Federacciai, si rischia di "vanificaresenza costituire pregiudizio per l'industria comunitaria".Oltre al ridimensionamento degli incrementi delle quote, Banzato ha posto l'accento anche sulleche bisogna "monitorare attentamente per prevenire possibili aggiramenti della salvaguardia o dei dazi antidumping esistenti". Fenomeni che si sono già verificati lo scorso anno. Sulla base dei primi dati del 2018 il presidente di Federacciai, citache, a fronte di una costanza del livello produttivo, nel 2018 ha quasi raddoppiato le importazioni in Europa di prodotti siderurgici" e il"esclusa dalla salvaguardia in quanto Paese in via di sviluppo con importazioni per esempio di coils e lamiere inossidabili nel triennio di riferimento inferiori al 3% del totale europeo, ma salite improvvisamente a più del doppio nel 2018"."paese destinatario diche, ad esempio per i coils zincati, ha visto un significativo incremento delle importazioni in Italia nel 2018 nonostante l'industria destinataria di questi materiali, in particolare l'auto, abbia segnato il passo'".