Aeroporti siciliani, Vito Riggio asso nella manica di Musumeci

(Teleborsa) - Il professore, ex presidente dell'Enac, è da oggi ilper le politiche delIeri, 5 Febbraio 2019, la notizia della, intenzionato a, in chiave di continuità per i residenti e attrazione turistica non legata alla stagionalità, e adper rendere il modello più efficiente.Un asso nella manica per Musumeci, il quale ha spiegato di avere scelto Riggio, per 15 anni alla guida di Enac, con mandato ultimo scaduto il 21 ottobre scorso, "per le note competenze acquisite nel settore". Il presidente ha anche precisato che, di sostegno al governo della Regione, "peril sistema aeroportuale siciliano, intervenendo anche sull'i". In particolare, si legge nella nota di incarico, si chiede a Vito Riggio di collaborare nella ricerca delle "migliori azioni da attivare per ottenere un, anche sul piano, di tutti gli scali aeroportuali dell'Isola"."Voglio ringraziare il professore Riggio - ha dichiarato Musumeci – per la pronta disponibilità offerta al mio invito. Sono certo che la sua lunga e qualificata esperienza ci sarà di prezioso aiuto nell'affrontare e, come ladelle società di gestione degli scali ed il".